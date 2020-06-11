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Часть Ростова-на-Дону останется без горячей воды

Часть Ростова-на-Дону останется без горячей воды
В Ростове-на-Дону ожидается очередное отключение горячей воды. Об этом сообщили в городской администрации.

С 15 июня в южной столице начали гидравлические испытания теплосетей в Советском и Железнодорожном районах, а также в центральной части города. В связи с этим в ближайшие несколько дней горячей воды не будет на улицах Мадояна, Литвинова, 2-й Володарского, Заводской, Кашарской, Пескова, на проспектах Малиновского, Стачки и Машиностроительном.

В центре без воды останутся жители улиц Пушкинской, Серафимовича, Сиверса, Локомотивной, Маркова, Мечникова, Текучёва, Курской, Тамбовской, Футбольной, Воронежской, Павленко, переулка Журавлёва и проспекта Будённовского.

Отключения связаны с подготовкой к отопительному сезону.

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