Практически на месяц центр Ростова останется без горячего водоснабжения

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В центре Ростова-на-Дону временно прекратят горячее водоснабжение в связи с проведением плановых работ. "Ростовские тепловые сети" анонсировали очередной этап испытаний тепломагистралей на предмет прочности.С 23 июня по 17 июля в городе будет проходить подготовка к грядущему отопительному сезону. Специалисты проведут гидравлические испытания теплосетей, подключенных к Центральной котельной, а также временно остановят работу котельных № 3 и № 4 для проведения необходимых ремонтных мероприятий.В связи с этим жильцы центральной части Ростова на некоторое время останутся без горячей воды. Отключение затронет территорию, ограниченную следующими улицами: берег реки Дон – улица Сиверса – улица Пушкинская – улица Соколова – улица Текучева – Театральный проспект – проспект Шолохова – 22-я и 23-я Линии.В то же время в СЖМ, микрорайоне Темерник и в районе проспекта Ленина на полутора десятках улиц водоснабжение будет осуществляться с пониженным уровнем давления.В СЖМ понижение давления коснется территории в пределах улиц: Капустина – Пацаева – бульвара Комарова – Стартовая – Планетная – Орбитальная – Каракумская – проспект Королева – проспект Космонавтов – Волкова. В районе «Темерник» снижение давления затронет улицы: Лелюшенко – Миронова – Думенко. В районе проспекта Ленина изменения затронут улицы: Нансена – переулок Ахтарский – Текучева – Мечникова – Стадионная – Шеболдаева – Ленина – Профинтерна – Я. Галана – Ларина – Погодина – Нариманова – проспект Нагибина – Новаторов – Врубовая – переулок Актюбинский.В организации сообщили, что восстановление подачи горячей воды начнется с 30 июня. Однако, в случае выявления каких-либо дефектов сроки возобновления могут быть скорректированы. Параметры горячего водоснабжения в Северном жилом массиве, в районе «Темерник» и в районе проспекта Ленина будут восстановлены в полном объеме, начиная с 29 июня.