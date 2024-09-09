В Ростове с 16 сентября появятся более 60 платных парковок

Фото: Ростов ру

В Ростове с 16 сентября будет введено более 60 платных парковочных мест. Об этом предупредили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.На улице Темерницкой планируют организовать платные парковки. Они будут располагаться от проспекта Ворошиловского до переулка Газетного. С северной стороны улицы, между зданиями № 93 и № 87, будет оборудовано 6 парковочных мест. С южной стороны улицы, между домами № 68 и № 58 (переулок Газетный — переулок Семашко), планируется создать 14 парковочных мест.Между домами № 56 и № 50 (переулок Семашко — переулок Соборный), с южной стороны улицы, будет организовано 15 парковочных мест. Также с южной стороны улицы, между домами № 44 и № 42 (переулок Соборный — проспект Буденновский), будет оборудовано 16 парковочных мест. Кроме того, в створе здания у дома № 26 (переулок Островского — проспект Буденновский) появятся 3 парковочных места. А с южной стороны улицы, между домами № 38 и проспектом Буденновским, будет создано ещё 10 парковочных мест.Проживающим в зоне вводимых платных парковок рекомендуется получить резидентное разрешение. Благодаря этому они смогут парковать свои автомобили возле дома бесплатно.