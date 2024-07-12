В Ростове на Черепахина появятся новые платные парковочные места

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В Ростова с 22 июля появятся новый платные парковочные места. Информацию об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.На улице Черепахина появятся новые платные парковочные места. Всего здесь будет оборудовано 20 парковочных мест: 18 из них расположатся на участке возле дома № 243, а два — возле дома № 220. Кроме того, на улице Черепахина у домов № 204 и 243 будут оборудованы специальные парковочные места для людей с ограниченными возможностями.- Собственники жилых помещений, зарегистрированных в зоне вводимых платных парковок, для получения права на бесплатную парковку должны оформить резидентное разрешение, - отметили в департаменте.