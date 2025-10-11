Фото: Нейросеть

С 11 октября в Ростовской области стартовал сезон охоты на водоплавающую дичь. Об этом рассказали в Минприроды региона.Еще с 9 августа охота на водоплавающих птиц была разрешена. Однако она допускалась только с подружейными собаками. Теперь же можно обойтись без четвероногих помощников.Сезон охоты без подружейных собак продлится до 20 января 2026 года. В свою очередь с подружейными собаками – до 31 декабря 2025 года.Отметим, что к водоплавающим птицам относятся утки, гуси, камышницы и лысухи.