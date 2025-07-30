В Ростовской области 5 августа открывается сезон охоты на некоторые виды птиц

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В Ростовской области, согласно информации, предоставленной региональным министерством природных ресурсов, 5 августа стартует сезон охоты на пернатую дичь.С указанной даты в регионе будет открыта охота на перепелов, горлиц и голубей. При этом, в первые дни, до 9 августа, охота на эти виды птиц допускается исключительно с применением подружейных собак. Общая продолжительность сезона охоты на пернатых составит более года и завершится 31 декабря 2025 года, в то время как охота с подружейными собаками будет разрешена до 28 февраля 2026 года.Кроме того, стоит отметить, что с 9 августа начинается охотничий сезон на бекаса и коростеля, который продлится до конца 2025 года, а именно до 31 декабря.