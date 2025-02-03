Новый автобусный рейс из Элисты в Донецк будет проходить через Ростовскую область

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С 8 февраля начнет функционировать новый автобусный маршрут, который свяжет Элисту с Донецком. Как сообщили в пресс-службе «Автовокзалов Донбасса», проходить он будет через Ростовскую область.Автобусы будут осуществлять рейсы по направлению Донецк — Астрахань по средам и субботам, следуя через такие населенные пункты, как Ростов-на-Дону (Главный автовокзал), Сальск и Зимовники, а также через Элисту и Яшкуль, расположенные в Республике Калмыкия.Данная инициатива направлена на улучшение транспортной доступности и создание новых возможностей для путешествий жителей этих регионов. Ранее для поездки в Донецк необходимо было сначала доехать до Ростова-на-Дону, а затем пересесть на автобус в столицу ДНР.