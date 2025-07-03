В социальной сети «ВКонтакте» прокомментировали ситуацию с массовым сбоем
В социальной сети «ВКонтакте» прокомментировали ситуацию с массовым сбоем в работе.
3 июля днём пользователи по всей стране столкнулись с проблемами при использовании платформы. По данным сайта сбой.рф, за последний час поступило более 1 040 жалоб от пользователей.
Пресс-служба «ВКонтакте» предоставила комментарий по этому поводу:
— В некоторых регионах пользователи могут испытывать трудности с доступом к «ВКонтакте», — сообщили в компании изданию «Лента.ру».
Специалисты работают над тем, чтобы восстановить доступ к платформе в полном объёме.