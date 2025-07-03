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В социальной сети «ВКонтакте» прокомментировали ситуацию с массовым сбоем в работе.3 июля днём пользователи по всей стране столкнулись с проблемами при использовании платформы. По данным сайта сбой.рф, за последний час поступило более 1 040 жалоб от пользователей.Пресс-служба «ВКонтакте» предоставила комментарий по этому поводу:— В некоторых регионах пользователи могут испытывать трудности с доступом к «ВКонтакте», — сообщили в компании изданию «Лента.ру».Специалисты работают над тем, чтобы восстановить доступ к платформе в полном объёме.