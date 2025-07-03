Две девушки попали в смертельное ДТП с пятью детьми на трассе М-4 «Дон»

Фото: ГАИ РО.

Donday стали известны подробности смертельной аварии с участием минивэна на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Семья решила свозить детей на море в Краснодарский край. Анастасия взяла своих двоих детей и двоих племянников, а Валентина – дочку.Утром 2 июля они собрались назад в Московскую область. Путь проходил через платную трассу М-4 «Дон». Когда семья проезжала в Миллеровском районе, на полосу встречного движения выехал КамАЗ. Анастасия, сидевшая за рулем минивэна, не успела вырулить, и машины столкнулись.От сильного удара от легковой «Мазды» осталась только груда металлолома.В результате жесткого ДТП люди оказались зажаты в минивэне. Спасателям пришлось использовать специальные инструменты, чтобы достать водителя и пассажиров из авто. К сожалению, 13-летний племянник не выжил. Анастасия, Валентина и четверо детей получили серьезные травмы. Их на «скорой» доставили в больницу.По факту смертельной аварии возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».