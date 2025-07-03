Новым гендиректором УРСВ Ростовской области назначили Павла Деревянко

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Новым врио руководителя ГУП «Управление по распределению систем водоснабжения» назначен Павел Деревянко. Он пришел на смену Евгению Плетменцеву. Причиной кадровых изменений стали жалобы жителей города Шахты, которые были недовольны работой предприятия. Особенно их беспокоила ликвидация последствий аварии на коллекторе и подтоплений. Это вызвало справедливую критику.Юрий Слюсарь обратил внимание на большое количество недовольных обращений жителей в адрес компании. В частности, врио губернатора назвал ненадлежащей работу коммунальной организации и поручил подготовить кадровые решения в отношении руководства предприятия.- Есть объективные факты, а есть субъективные. И они подсказывают, что нужно менять руководство, - сказал Юрий Слюсарь на оперативном совещании в правительстве области.С 3 июля Павел Деревянко приступил к своим должностным обязанностям. У него более 13 лет опыта работы в финансовой сфере и управлении. С начала 2022 года он руководил АО «Белгородская ипотечная корпорация», где управлял группой из пяти компаний.Кроме того, Деревянко имеет опыт сотрудничества с государственными структурами, создания проектов и улучшения рабочих процессов в бизнесе. Удостоен наград за свои профессиональные успехи.