ФК «Ростов» закупит продукты питания на 8 миллионов рублей

Фото: Ростов.ру

Футбольный клуб «Ростов» закупит продукты питания на 8 миллионов рублей. Два тендера на поставку товаров размещены на сайте закупок.«Желто-синие» планируют приобрести мясо курицы, говядины, рыбу и различные морепродукты. Вероятнее всего, они предназначены для приготовления пищи для обслуживающего персонала клуба, тренеров и т. д.Информация о том, в каком объеме «Ростов» собирается закупить продукты, скрыта., что ранее «желто-синие» выделили два миллиона рублей на питание и проживание бригады арбитров.