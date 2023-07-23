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ФК «Ростов» закупит продукты питания на 8 миллионов рублей

ФК «Ростов» закупит продукты питания на 8 миллионов рублей
Футбольный клуб «Ростов» закупит продукты питания на 8 миллионов рублей. Два тендера на поставку товаров размещены на сайте закупок.

«Желто-синие» планируют приобрести мясо курицы, говядины, рыбу и различные морепродукты. Вероятнее всего, они предназначены для приготовления пищи для обслуживающего персонала клуба, тренеров и т. д.

Информация о том, в каком объеме «Ростов» собирается закупить продукты, скрыта.

Напомним, что ранее «желто-синие» выделили два миллиона рублей на питание и проживание бригады арбитров.
Фото: Ростов.ру
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