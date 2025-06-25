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В Ростовской области утвердили график отключения света на случай аномальной жары

В Ростовской области утвердили график отключения света на случай аномальной жары
В Ростовской области утвердили график отключения света на случай аномальной жары.

Летом 2024 года в Ростовской области часто отключали электричество из-за жары до +40 градусов. Техника не выдерживала таких условий, а трансформаторы перегревались.

Власти решили отключать электричество в определенные часы, чтобы оборудование не ломалось. Но людям стало ещё хуже: они не могли пользоваться кондиционерами, готовить горячую еду и принимать душ.

Так продолжалось почти до сентября. Теперь власти снова могут прибегнуть к таким отключениям, если будет очень жарко.

Сейчас есть график временных отключений. Это нужно для нормальной работы водоснабжения и социальных объектов.

Список подстанций, где могут отключить электричество, можно найти здесь.
Фото: Ростов.ру
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