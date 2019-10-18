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Руководителя следственного отдела по Железнодорожному району назначили в Ростове

Руководителя следственного отдела по Железнодорожному району назначили в Ростове
В Ростове-на-Дону назначили руководителя следственного отдела по Железнодорожному району. Им стал полковник юстиции Александр Валиев. Об этом 22 октября сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

Александр Валиев в 1991 году выпустился из Кубанского государственного университета с дипломом юриста. В сентябре 2007 года пошёл на службу в органы Следственного комитета — его назначили руководителем СК при прокуратуре Краснодара. Работал на различных должностях на Кубани, а также в Республике Адыгея и Ростовской области.

Валиев имеет награды «За участие в противодействии агрессии в Южной Осетии», «Почетный работник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации», «За усердие в службе» и «За безупречную службу» I степени.

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