Руководителя следственного отдела назначили в Красном Сулине
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В Красном Сулине назначили руководителя следственного отдела. Такая информация указана в приказе Следственного комитета России.
Пост занял 47-летний Сергей Удовиченко. Ранее он являлся руководителем следственного отдела Новошахтинска.
Мужчина получил образование в Ростовском юридическом институте МВД России. В органах внутренних дел он проработал порядка 14 лет. Отметим, что Удовиченко имеет звание подполковника юстиции.