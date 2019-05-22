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Руководителя следственного отдела назначили в Красном Сулине

Руководителя следственного отдела назначили в Красном Сулине
Фото: https://krasniy-sulin.ru

В Красном Сулине назначили руководителя следственного отдела. Такая информация указана в приказе Следственного комитета России.

Пост занял 47-летний Сергей Удовиченко. Ранее он являлся руководителем следственного отдела Новошахтинска.

Мужчина получил образование в Ростовском юридическом институте МВД России. В органах внутренних дел он проработал порядка 14 лет. Отметим, что Удовиченко имеет звание подполковника юстиции.

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