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В Семикаракорске назначили нового руководителя следственного отдела

В Семикаракорске назначили нового руководителя следственного отдела
В Семикаракорске назначили руководителя межрайонного следственного отдела. Пост занял майор юстиции Алексей Пильтенко.

Мужчина родился в 1986 году. В 2008-м он окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы. Сразу пошёл работать в органы Следственного комитета России по Ростовской области.

Алексей Пильтенко был награждён медалями «За безупречную службу» третьей степени и «300 лет первой следственной канцелярии».

Ранее исполняющим обязанности руководителя Семикаракорского межрайонного следственного отдела был Алексей Алексеев.

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