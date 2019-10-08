В Семикаракорске назначили нового руководителя следственного отдела
В Семикаракорске назначили руководителя межрайонного следственного отдела. Пост занял майор юстиции Алексей Пильтенко.
Мужчина родился в 1986 году. В 2008-м он окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы. Сразу пошёл работать в органы Следственного комитета России по Ростовской области.
Алексей Пильтенко был награждён медалями «За безупречную службу» третьей степени и «300 лет первой следственной канцелярии».
Ранее исполняющим обязанности руководителя Семикаракорского межрайонного следственного отдела был Алексей Алексеев.