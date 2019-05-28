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В Шахтах назначили руководителя следственного отдела

В Шахтах назначили руководителя следственного отдела
Руководителя следственного отдела назначили в Шахтах. Такую информацию сообщили в СУ СКР Ростовской области 30 мая. Пост занял 41-летний Александр Мелкумян.

Мужчина носит звание подполковника юстиции. В 2004 году он окончил Институт управления, бизнеса и права. Три года работал в прокуратуре Ростовской области, затем в 2007-м его приняли в органы Следственного комитета по донскому региону. До сегодняшнего дня был исполняющим обязанности руководителя следственного отдела Шахт.

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