Руководитель Гидрометцентра объяснил аномальное потепление на юге России

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Потепление в первой декаде марта стало для европейской части России рекордным. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Климатические изменения связаны с отсутствием осадков в начале весны. При снеге показатели могли быть примерно на пять градусов ниже. Из-за его отсутствия с юга в центральную часть страны дует теплый ветер.- Сейчас температура просто экстремальная, и главная причина в том, что в первой декаде марта нет снега, — заявил Роман Вильфанд изданию ТАСС.Напомним, что в Ростове самый теплый день 8 марта был зафиксирован в 2020 году. Тогда температура достигла 20,8 градусов. Прошедший праздник не смог сравняться с этим показателем. Столбики термометров поднялись до +16.