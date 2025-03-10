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Руководитель Гидрометцентра объяснил аномальное потепление на юге России

Руководитель Гидрометцентра объяснил аномальное потепление на юге России
Потепление в первой декаде марта стало для европейской части России рекордным. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Климатические изменения связаны с отсутствием осадков в начале весны. При снеге показатели могли быть примерно на пять градусов ниже. Из-за его отсутствия с юга в центральную часть страны дует теплый ветер.

- Сейчас температура просто экстремальная, и главная причина в том, что в первой декаде марта нет снега, — заявил Роман Вильфанд изданию ТАСС.

Напомним, что в Ростове самый теплый день 8 марта был зафиксирован в 2020 году. Тогда температура достигла 20,8 градусов. Прошедший праздник не смог сравняться с этим показателем. Столбики термометров поднялись до +16.
Фото: Ростов.Ру
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