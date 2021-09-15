Роствертол потратит более 4 млн рублей на техобслуживание системы охраны своего аэродрома

Ростовский вертолетный завод ищет подрядчика, который окажет услуги по техническому обслуживанию инженерно-технических средств охраны аэродрома «Северного». Соответствующая информация появилась 17 сентября на сайте госзакупок.Согласно техническому заданию исполнитель должен будет в течение года следить за исправностью установок охранной сигнализации (ОС), автоматической пожарной сигнализации (ПС), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), установок видеонаблюдения (далее - СВН), установок систем контроля доступа (СКД), построенных на аппаратно-программных комплексах Macroscop и «Орион-Про» с автоматизированными рабочими местами (АРМ). Цена, которую «Роствертол» готов заплатить за техобслуживание системы охраны аэродрома, составила более четырех миллионов рублей. Оплачивать будут за счет завода.Следить за работой систем исполнитель контракта будет до 31 августа 2022 года. Если какая-то из них сломается, подрядчик должен будет в короткие сроки починить поломку. Кроме того, ежемесячно или позже исполнитель должен проверять качество работы систем охраны.Имя победителя контракта станет известно 12 октября.Напомним, что аэродром «Северный» находится на улице Новаторов, 5. На нем пилоты тестируют вертолеты, испытывают системы вооружения (стрельбы, бомбометание). Аэродром «Северный» используется как летно-испытательная станция, но сегодня окружен жилой застройкой.