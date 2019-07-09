«Роствертол» потратит на покупку трёх иномарок 7 миллионов рублей





Ростовский вертолётный завод приобретёт три новых легковых иномарки. Соответствующую заявку предприятие разместило на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 6 860 708 рублей.



По условиям закупки, автомобили должны быть 2019 года выпуска. Названия конкретной марки в заявке нет, но прописан ряд характеристик. Так, у машин должен быть кожаный салон, аудиосистема премиум-класса, двухзонный климат-контроль, подогрев сидений, антиблокировочная система (ABS) и другие не только полезные, но и весьма приятные функции.



Заявки для участия в аукционе принимаются до 11 июля. Победитель, который поставит три легковых автомобиля заводу, определится 25 июля.