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Из Таганрога в Москву с августа будут курсировать два новых рейса

Из Таганрога в Москву с августа будут курсировать два новых рейса
Из Таганрога в Москву с августа будут курсировать два новых рейса. Об этом сообщает группа «Автовокзалы Ростовской области».

Первый рейс отправляется из Таганрога в 17:30 уже 1 августа. У автобуса будут остановки в Ростове на Главном (19:20) и Пригородном (20:10) автовокзалах, а также в Новочеркасске (21:05). В столицу автобус прибудет на станцию Красногвардейскую в 12:00.

Из Москвы автобус будет выезжать в 21:00, прибывая в Таганрог в 15:30.

С 7 августа запускается второй рейс. Он отправляется из Таганрога в 14:30 и прибывает в Москву в 08:00, проходя через Ростов и Миллерово. Обратный маршрут стартует на следующий день из Москвы в 17:00, с остановками в Миллерово, Каменске-Шахтинском и Ростове. В Таганрог автобус прибудет в 10:20.
Фото: Автовокзалы Ростовской области.
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