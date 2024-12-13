Из Ростовской области начнет отправляться прямой автобусный рейс в Архыз

фото: дондей

Из приморского города Таганрога будет отправляться прямой автобусный рейс в Архыз. Информация об этом появилась в соцсетях городского автовокзала.Известно, что на пассажиры будет передвигаться на комфортабельных автобусах. Под каждым сидением будут находиться зарядки и климат-контроль. Также в салоне будут стоять кулер с водой и телевизор. Цена одного билета составляет от 2507 рублей.Отправление из Таганрога по графику назначено на 20:30 — прибытие в Архыз в 09:30 следующего дня. Время в пути 13 часов.Маршрут: Таганрог — Ростов Пригородный — Ростов Главный — Тихорецк — Кропоткин — Армавир — Мостовской — Псебай — Зеленчукская — Архыз.Обратно автобус будет отправляться из Архыза в 18:00 — прибытие в Таганрог в 8:00 следующего дня. Время в пути 14 часов.Маршрут: Архыз «Романтик» — Архыз отель «Белый пик» — Архыз завод минеральной воды — Архыз магазин «Сказка» — Зеленчукская — Псебай — Мостовской — Армавир — Кропоткин — Тихорецк — Ростов Пригородный — Ростов Главный — Таганрог.