Ростовскую область с ДНР связал новый автобусный маршрут

Фото: Rostov.ru

В Ростовской области начал работу новый автобусный маршрут в Донецкую Народную Республику. Информация об этом была официально опубликована на сайте «Росавтотранса».Первый рейс по новому маршруту был выполнен 31 марта. Ежедневное отправление из Таганрога осуществляется в 10:00, прибытие в Донецк запланировано на 15:00. Перевозчик сообщает о предусмотренных остановках в следующих населенных пунктах: Куйбышево (11:30), Снежное (12:30), Торез (13:00) и Харцызск (14:00).Отправление автобуса из Донецка в обратном направлении запланировано на 16:30, прибытие в Таганрог ожидается в 21:00. Следует обратить внимание, что остановка в городе Снежное на обратном пути не предусмотрена.Приобрести билеты на этот маршрут можно в кассах автовокзалов, а также через их официальные онлайн-платформы. На этих ресурсах также доступно актуальное расписание движения автобусов.