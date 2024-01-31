Ростовскую область накроет мощный радиационный шторм

Фото: соцсети (тг Астрономия NASA).

Из-за вспышки на Солнце на Землю обрушится мощный радиационный шторм. Информация об этом опубликована на сайте Лаборатории солнечной астрономии.За сутки с 29 по 30 января на светиле зафиксировали 13 вспышек. Сильнейшая (класс Х балл М6.8) была 29-го числа около 7:00. Индекс активности достиг повышенного уровня (6,5 из 10 возможных).В связи с этим на Земле, в том числе в России и Ростовской области в частности, ожидаются магнитные бури. Люди могут почувствовать недомогание: головные боли, головокружение. Особенно шторм влияет на тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.Кроме того, во время радиационного шторма могут выйти из строя навигационные приборы и спутниковые системы. Примечательно, что сбой в работе интернета вечером 30 января совпал с солнечным протонным событием (научное название радиационного шторма).