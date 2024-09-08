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На Ростовскую область с 9 сентября обрушатся сильные ливни

На Ростовскую область с 9 сентября обрушатся сильные ливни
На донской регион с 9 сентября обрушатся дожди. Об этом информируют синоптики Северо-Кавказского УГМС.

По данным синоптиков, 9 и 10 сентября в некоторых районах пройдет дождь с грозой. Ветер усилится до 6-11 метров в секунду, а при грозе – до 15-17 метров в секунду. Ночью столбики термометров поднимутся до +15…+20 градусов, а местами – до +9 градусов. Днем столбики термометров прогреются до +23…+28 градусов, а по югу – до +32 градусов.

На следующий день дожди не перестанут лить. Ветер усилится до 6-11 метров в секунду. Местами при грозе порывы достигнут 12-14 метров в секунду. Днем температура воздуха достигнет +26…+31 градусов, по югу – до +34.
Фото: Rostov.ru
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