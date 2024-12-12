Аэропорты Южного и Центрального региона России получат 10,5 млрд рублей в качестве поддержки

Фото: Ростов ру.

Аэропорты Южного и Центрального региона России получат дополнительные 10,5 миллиарда рублей в качестве финансовой поддержки. С 2022 года аэропорты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, а также в Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе закрыты из-за СВО. Эти средства предназначены для частичной компенсации расходов за период с апреля по ноябрь 2024 года.Так, в июне этого года на поддержку закрытых аэропортов было выделено 3,9 миллиарда рублей, в 2023 году сумма превысила 8 миллиардов, а в 2022 - составила примерно 7 миллиардов.Аэропорт «Платов» в Ростове закрыт с 24 февраля 2022 года. После начала СВО его работники и самолеты были перераспределены по другим аэровокзалам. Почти три года крупный хаб остается пустым, хотя на его содержание выделяются сотни миллионов бюджетных рублей.Запрет на полеты создал большие трудности для пассажиров, поскольку это был самый быстрый способ передвижения на дальние расстояния. Ближайшие аэропорты находятся в Минеральных водах и Сочи, которые расположены более чем в 400 километрах. Поездка на автомобиле занимает около 5-6 часов, а на поезде — 7-10 часов, если удастся купить билет заранее.