Почти 3 млн рублей выделят на содержание пункта пропуска в ростовском аэропорту Платов

Фото: Rostov.ru.

Содержание воздушного пункта пропуска в закрытом аэропорту Ростова Платов обойдется в 2,8 миллиона рублей. По данным на сайте госзакупок, средства выделят из федерального бюджета.Заказчиком выступает ростовский филиал ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов росграницы». От исполнителя требуется следить за сохранностью помещений, мебели и техники, а также работоспособностью оборудования и систем инженерной коммуникации, в том числе заниматься мелким ремонтом, бороться с ржавчиной, устранять засоры, подготавливать помещения к отопительному сезону, ликвидировать последствия возможных потопов (если прорвет трубу). Работы необходимо проводить в течение полугода, с 1 мая по 30 ноября.Воздушная гавань в Ростове закрыта с февраля 2022 года. Режим временного ограничения полетов действует третий год. Несмотря на то, что здания пустуют, на их обслуживание продолжают выделять средства. Возможно, эти деньги стоило направить на ремонт альтернативных путей. Например, федеральной трассы М-4 «Дон», по которой проезжают тысячи людей, не имеющих возможность прилететь на юг России.