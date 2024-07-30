На охрану двух зданий Ростовского областного суда потратят 2,8 млн рублей

Фото: ростов.ру

На охрану двух филиалов Ростовского областного суда потратят 2,8 миллиона рублей. Об этом стало известно из документации на сайте государственных закупок 29 июля.Охрану ищут для филиалов суда, расположенных на улице Социалистической, 164/35 и в переулке Соколова, 52.Задача подрядчика — обеспечить круглосуточную охрану имущества суда и безопасность сотрудников в рабочее время. Он должен не допускать на территорию посторонних лиц, предотвращать внос и вынос документации, а также других ценностей. Подрядчик также отвечает за поддержание общественного порядка на территории суда.На улице Социалистической исполнитель сможет расположить четыре стационарных поста, а в переулке Соколова — один. Срок договора с подрядчиком будет действовать с 1 сентября по 31 декабря 2024 года.Согласно документации, исполнитель обязан провести осмотр территории, предложить меры по улучшению системы охраны и согласовать их с заказчиком. Охрана объектов должна осуществляться с использованием профессионального оборудования.Подрядчик должен выполнять работу самостоятельно. Согласно условиям контракта, привлечение других лиц или организаций не допускается.Контракт будет оплачиваться ежемесячно из федерального бюджета. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 августа. Победитель будет объявлен на следующий день.