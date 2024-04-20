Фото: Азово-Черноморского филиала ВНИРО

Ростовский ученый поймал огромного клыкача в Антарктике. Информацию об этом сообщили 18 апреля в в Азово-Черноморском филиале ФГБНУ ВНИРО.В промысле антарктического клыкача в районе моря Росса принял учатие сотрудник отдела «Керченский» ФГБНУ «ВНИРО», заведующий сектором Мирового океана Александр Зайцев. Целью было добыть информацию о промысловых и биостатистических характеристиках этой рыбы.Ученый из Ростова сумел поймать во время промысла огромного клыкача. На кадрах видно, что он держит крупную рыбу практически над головой, клыкач почти достает до пола.Всего исследователями во время похода было изучено около 1600 экземпляров клыкача, из них 60 рыб пометили, еще 17 пойманных уже имели метки.В среднем длина рыбы составила 131 сантиметров с весом около 33 килограм.