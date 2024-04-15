В Ростовской области рыбак сумел поймать огромную плотву

Фото: соцсети (Рыбалка в Ростове)

Рыбак в Ростовской области сумел поймать плотву больших размеров. Информацию об этом мужчина сообщил в социальных сетях 15 апреля.Рыбак решил половить «засолочную» рыбы. По словам мужчины, рыбалка была сложной из-за сильных порывов ветра, которые били прямо в лицо. Дончанин ловил рыбу на крупные крючки и большие насадки, чтобы поймать именно «зачетную» рыбу.- Двух лещей я к сожалению слил в траве. Монстр плотва взяла на огромного червяка, - написал мужчина.Рыбак за три часа выловил семь рыб, среди которых подлещик, три густеры и три плотвы. Размер одной из плотв составил 35 сантиметров.