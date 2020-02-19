Специалисты установили количество рыбы, погибшей в Дону



Специалисты установили количество рыбы, погибшей в реке Дон. Об этом рассказали в Азово-Черноморском управлении Росрыболовства.



По данным управления, всего было найдено 715 экземпляров мертвой рыбы. Погиб пиленгас от 24 до 33 сантиметров в длину и весом до 424 граммов.



Сотрудники управления вынесли определение о возбуждении дела об административном нарушении и проведении расследования.



Напомним, о массовой гибели рыбы стало известно 18 февраля. Специалисты посчитали, что речных обитателей уничтожили браконьеры. Согласно этой версии, они сначала выловили рыбу, а потом выбросили в воду ту, что не поместилась.