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Специалисты установили количество рыбы, погибшей в Дону

Специалисты установили количество рыбы, погибшей в Дону
Специалисты установили количество рыбы, погибшей в реке Дон. Об этом рассказали в Азово-Черноморском управлении Росрыболовства.

По данным управления, всего было найдено 715 экземпляров мертвой рыбы. Погиб пиленгас от 24 до 33 сантиметров в длину и весом до 424 граммов.

Сотрудники управления вынесли определение о возбуждении дела об административном нарушении и проведении расследования.

Напомним, о массовой гибели рыбы стало известно 18 февраля. Специалисты посчитали, что речных обитателей уничтожили браконьеры. Согласно этой версии, они сначала выловили рыбу, а потом выбросили в воду ту, что не поместилась.

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