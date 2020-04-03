Для выявления нарушителей режима самоизоляции в Ростове-на-Дону установили 57 постов полиции
Стало известно, сколько в Ростове-на-Дону установлено постов полиции для выявления нарушителей режима самоизоляции. Правоохранители при поддержке военнослужащих останавливают прохожих и спрашивают, с какой целью они находятся на улице. Если вы покинули дом, чтобы прогуляться, то вам выпишут штраф.
Как сообщили в правительстве Ростовской области, всего по городу установлено 57 постов. Полицейские стоят у входов в парки, скверы и пешеходные зоны, входы в которые перекрыты. Также они патрулируют улицы.
Напомним, на фоне режима обязательной самоизоляции из дома разрешается выходить только для похода в магазин или в аптеку, чтобы проехать к месту работы, выгулять собаку или навестить пожилого родственника. Недавно стало известно, что разрешается ходить в гипермаркеты, даже если они не расположены близко к дому. В иных случаях в отношении ростовчан составляют административный протокол по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Горожанам грозит штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей.
В правительстве добавили, что на въездах в город установлено девять постов ГИБДД. Сотрудники ДПС также выявляют нарушителей режима самоизоляции.