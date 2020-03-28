В Ростовской области ужесточат штрафы за нарушение карантина



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В Ростовской области, как и во всей России, повысят штрафы за нарушение карантина. Такое решение было принято Государственной Думой на пленарном заседании 30 марта.



Во втором и третьем чтениях депутаты приняли поправки в КоАП, предусматривающие наказание за нарушение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических правил.



Так, штрафы для граждан, нарушивших режим, составят от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 150 тысяч рублей, для предпринимателей без образования юридического лица – от 50 до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.



Если же нарушения повлекли за собой причинение вреда здоровью человека или его смерть, то штраф возрастает. Для граждан он составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 до 500 тысяч рублей или дисквалификация на срок от одного года до трёх лет, для предпринимателей без образования юридического лица и для юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.



Напомним, недавно за нарушение карантина к ответственности привлекли жительницу Ростова-на-Дону. Она приехала из Таиланда и вместо того, чтобы оставаться дома, вышла на работу.