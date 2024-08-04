Ростовский суд оставил в силе приговор женщине, ударившей ножом сожителя

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Ростовский областной суд 4 июня оставил без изменений приговор женщине, которая ударила ножом сожителя. Ранее суд первой инстанции приговорил Наталью Сафарову к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.Происшествие случилось 24 декабря 2023 года в поселке Усть-Донецком. Дома Наталья поругалась с выпившим сожителем. Когда конфликт дошел до точки кипения, Сафарова не сдержалась. Схватив со стола самодельный нож, она вонзила его в живот любимому. Раненого госпитализировали. К счастью, врачам удалось спасти ему жизнь.После случившегося злоумышленницу задержали полицейские. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Наталье Сафаровой грозило до 15 лет лишения свободы, однако судья вынес более гуманное решение.