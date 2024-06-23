Ростовский областной суд оставил в силе приговор женщине, зарезавшей подругу

Фото: Ростов.ру

Ростовский областной суд 11 июня оставил без изменений приговор 45-летней женщине за убийство подруги. Ранее Донецкий городской суд приговорил Светлану Боеву к восьми годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима.Трагедия случилась 30 декабря 2022 года в городе Донецке. В одном из частных домов на улице Артема перед Новым годом собралась компания друзей. Во время застолья выпившая Светлана приревновала приятельницу к своему возлюбленному. Женщина напала на конкурентку и начала бить ее ногами. Однако этого ревнивице оказалось мало. Она схватила нож и ударила им оппонентку в шею. От ранения гостья скончалась на месте.После случившегося злоумышленница вместе с сожителем решили скрыть следы жестокой расправы. Они сбросили тело погибшей в заброшенный колодец соседнего дома. Затем возлюбленные вернулись и продолжили гулянку.Раскрыть убийство помог случай. На шумную компанию соседи пожаловались в полицию. Во дворе сотрудники заметили большое количество крови. Во время разбирательства женщина призналась в убийстве, и ее задержали. Оказалось, что Светлана уже неоднократно была судима за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.