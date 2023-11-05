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В Новошахтинске осудили женщину, ударившую возлюбленного ножом

В Новошахтинске осудили женщину, ударившую возлюбленного ножом
Новошахтинский районный суд вынес приговор женщине, ударившей ножом сожителя. Анне Третяк назначили наказание в виде года лишения свободы в колонии общего режима.

Происшествие случилось 20 января 2023 года. В тот день пара распивала спиртное. Во время застолья Анна припомнила избраннику его измену. Слово за слово – и между возлюбленными вспыхнул конфликт. Женщина взяла со стола нож и три раза воткнула его в живот сожителю.

Еще двое суток возлюбленные выпивали алкоголь. Только 22 января мужчина попросил вызвать ему «скорую». Медработники доставили его в больницу, где пациента успешно прооперировали

В отношении Анны возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В ходе судебного заседания потерпевший просил не лишать возлюбленную свободы. Однако судья решил иначе.
Фото: Ростов.ру
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