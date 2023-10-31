Фото: Ростов.ру

В Ростовской области осудили женщину за удар сожителя ножом. Валентине Каменевой назначили наказание в виде года лишения свободы в колонии общего режима.Происшествие случилось в городе Новошахтинске 8 апреля. В тот злополучный день Валентина выпивала с возлюбленным. В какой-то момент мужчина решил закурить на кухне. Каменева не разрешила этого сделать. Между парой произошел конфликт, который быстро достиг апогея. Женщина схватила нож и вонзила его в живот сожителю.Спустя время раненого доставили в больницу, где успешно прооперировали. Валентину задержали правоохранители. Они возбудили на нее уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».Каменевой грозило до 10 лет лишения свободы. Однако судья вынес более гуманное решение.