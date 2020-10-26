Ростовский режиссёр Кирилл Серебренников признался, что почти не помнит себя в юности

Ростовчанин Кирилл Серебренников поделился с подписчиками фотографией юношеских лет. Он разместил пост в своём инстаграме 28 октября.Известный режиссёр признался, что уже совсем забыл, как выглядел в молодости.У подписчиков разыгралась фантазия, когда они увидели старый снимок. Кто-то сравнил Серебренникова с индусом. А Ксения Собчак написала, что в молодости он похож на её мужа - режиссёра Константина Богомолова.Напомним, Кирилл Семёнович родился в Ростове-на-Дону в 1969 году. Он окончил среднюю школу с золотой медалью и физический факультет Ростовского государственного университета с красным дипломом. В студенческие годы юноша начал интересоваться режиссурой. На большую профессиональную сцену Серебренников вышел в 21-летнем возрасте.Один из последних снятых фильмов ростовского режиссёра - «Лето» - был удостоен премии «Ника» за впечатляющий симбиоз театра и кино. Также Кирилл Семёнович стал широко известен после того, как его признали виновным в хищении 129 миллионов рублей. Его приговорили к трём годам условного срока и штрафу в размере 800 тысяч рублей.