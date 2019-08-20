Ростовчанин Кирилл Серебренников стал номинантом на звание «Режиссер года»



Ростовчанин Кирилл Серебренников поборется с пятью конкурентами за звание «Режиссер года». Лучших в этой и других категориях определят по версии журнала GQ на премии «Человек года».



Всего в премии десять категорий: «Актер года», «Лицо с экрана», «Спортсмен года» и другие. На «Режиссера года» претендуют пять самых талантливых представителей профессии.



В числе счастливчиков и ростовчанин Кирилл Серебренников. По словам организаторов, режиссер, несмотря на домашний арест, продолжает ставить громкие премьеры. В рамках проекта «Мобильный художественный театр» каждый желающий может пройти полуторагодовым маршрутом режиссера.



Шансы Серебренникова на победу не так велики – у Кирилла довольно сильные соперники. Например, еще одним номинантом стал режиссер фильма «Война Анны» Алексей Федорченко. Претендует на звание и недавно показавший свой талант режиссер Кантемир Балагов, автор фильмов «Теснота» и «Дылда». В список вошли также Павел Лунгин с картиной об Афганской войне «Братство» и Жора Крыжовников с сериальным хитом «Звоните ДиКаприо!».



В настоящее время читательское голосование закрыто. Результаты объявят в сентябре.