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Ростовчанин Кирилл Серебренников получил кинопремию «Ника» за лучшую режиссуру

Ростовчанин Кирилл Серебренников получил кинопремию «Ника» за лучшую режиссуру
Ростовчанин Кирилл Серебренников получил кинопремию «Ника» за лучшую режиссуру. Вручение золотых статуэток прошло 30 марта в театре «Русская песня» в Москве.

Лауреатом премии за лучшую режиссуру стал Кирилл Серебренников, снявший фильм «Лето». За арестованного режиссера приз получил продюсер киноленты Илья Стюарт.

- Наша картина довольно успешна, - сообщил продюсер. - Искренне желаю всем, чтобы это был последний раз, когда большой художник Кирилл Серебренников не выходит за своей наградой.

Сыгравший в картине роль рок-музыканта Майка Науменко таганрожец Рома Зверь выиграл в номинации «Открытие года». Также фильм Серебренникова получил еще две статуэтки - за лучшую работу звукорежиссера и режиссера монтажа.

Фильм «Лето» повествует о жизни музыкантов Виктора Цоя и Майка Науменко, а также начале творческого пути группы «Кино». Главные роли в картине исполнили Тео Ю, Роман Билык, Ирина Старшенбаум и другие.

Напомним, режиссер Серебренников проходит по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа». Сейчас ростовчанин находится под домашним арестом.

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