Ростовчанин Кирилл Серебренников получил кинопремию «Ника» за лучшую режиссуру



Ростовчанин Кирилл Серебренников получил кинопремию «Ника» за лучшую режиссуру. Вручение золотых статуэток прошло 30 марта в театре «Русская песня» в Москве.



Лауреатом премии за лучшую режиссуру стал Кирилл Серебренников, снявший фильм «Лето». За арестованного режиссера приз получил продюсер киноленты Илья Стюарт.



- Наша картина довольно успешна, - сообщил продюсер. - Искренне желаю всем, чтобы это был последний раз, когда большой художник Кирилл Серебренников не выходит за своей наградой.



Сыгравший в картине роль рок-музыканта Майка Науменко таганрожец Рома Зверь выиграл в номинации «Открытие года». Также фильм Серебренникова получил еще две статуэтки - за лучшую работу звукорежиссера и режиссера монтажа.



Фильм «Лето» повествует о жизни музыкантов Виктора Цоя и Майка Науменко, а также начале творческого пути группы «Кино». Главные роли в картине исполнили Тео Ю, Роман Билык, Ирина Старшенбаум и другие.



Напомним, режиссер Серебренников проходит по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа». Сейчас ростовчанин находится под домашним арестом.