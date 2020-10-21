Ростовский режиссер Кирилл Серебренников похвастался старинным подарком
Ростовчанину Кириллу Серебренникову подарили блюдо 19-го века. Подарком режиссер похвастался в своем инстаграме.
- Сделали королевский подарок, - поделился ростовчанин.
Старинное блюдо Кириллу подарили в Дагестане. Как отметил режиссер, на блюде изображен крест, не свойственный тем местам. Подарком ростовчанин очень доволен.
Напомним, Кирилл Серебренников - театральный и кинорежиссер из Ростова-на-Дону. Один из последних снятых им фильмов - «Лето» - был удостоен премии «Ника» за впечатляющий симбиоз театра и кино. В фильме рассказывается о начале творческого пути Виктора Цоя и группы «Кино». Стоит отметить, что в создании картины участвовал и таганрогский музыкант Рома Зверь (Билык).
Кроме того, режиссер стал популярным не только благодаря своим неординарным постановкам. Летом суд признал его виновным в хищении 129 миллионов рублей и приговорил к трем годам условного срока и штрафу в размере 800 тысяч рублей.