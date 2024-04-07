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Жительница Ростовской области не смогла оспорить приговор за убийство сожителя

Жительница Ростовской области не смогла оспорить приговор за убийство сожителя
Ростовский областной суд 19 декабря 2023 года оставил без изменений приговор женщине, зарезавшей 32-летнего сожителя. Эльвиру Титову обвинили по статье «Убийство».

Трагедия произошла 31 октября в станице Мешковской Верхнедонского района. Ночью 42-летняя Эльвира закатила скандал своему возлюбленному, который выпивал в гараже. Она была уверена, что ее избранник ей изменяет. Беседа на повышенных тонах быстро переросла в ссору. Когда страсти накалились, женщина схватила нож со стола и вонзила его прямо в сердце мужчине. От полученного ранения он погиб на месте. После происшествия Титову задержали полицейские.

Шолоховский районный суд 5 октября приговорил Эльвиру к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Женщина не согласилась с таким решением и попыталась его обжаловать в вышестоящей инстанции. Судья счел доводы для изменения приговора обоснованными и отклонил апелляцию.
Фото: Ростов.ру
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