Жительница Ростовской области не смогла оспорить приговор за убийство сожителя

Фото: Ростов.ру

Ростовский областной суд 19 декабря 2023 года оставил без изменений приговор женщине, зарезавшей 32-летнего сожителя. Эльвиру Титову обвинили по статье «Убийство».Трагедия произошла 31 октября в станице Мешковской Верхнедонского района. Ночью 42-летняя Эльвира закатила скандал своему возлюбленному, который выпивал в гараже. Она была уверена, что ее избранник ей изменяет. Беседа на повышенных тонах быстро переросла в ссору. Когда страсти накалились, женщина схватила нож со стола и вонзила его прямо в сердце мужчине. От полученного ранения он погиб на месте. После происшествия Титову задержали полицейские.Шолоховский районный суд 5 октября приговорил Эльвиру к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Женщина не согласилась с таким решением и попыталась его обжаловать в вышестоящей инстанции. Судья счел доводы для изменения приговора обоснованными и отклонил апелляцию.