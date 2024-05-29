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Ростовчанка получила шесть лет колонии за убийство возлюбленного

Ростовчанка получила шесть лет колонии за убийство возлюбленного
Кировский районный суд Ростова вынес приговор женщине, зарезавшей сожителя. Горожанку признали виновной по статье «Убийство».

Трагедия случилась в сентябре 2023 года в одной из квартир на улице Чехова. Пара выпивала дома, но в какой-то момент застолье закончилось ссорой. Женщина схватила нож и ударила в грудь возлюбленного. От травмы 48-летний мужчина скончался.

Испугавшись, горожанка вызвала полицию. По ее словам, она обнаружила сожителя без признаков жизни, не упомянув о ранении.

В отношении 52-летней ростовчанки возбудили уголовное дело. Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, во время расследования женщина находилась под стражей. Суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима.

— Приговор не вступил в законную силу, — уточнили в региональной прокуратуре.
Фото: Rostov.ru.
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