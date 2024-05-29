Ростовчанка получила шесть лет колонии за убийство возлюбленного

Фото: Rostov.ru.

Кировский районный суд Ростова вынес приговор женщине, зарезавшей сожителя. Горожанку признали виновной по статье «Убийство».Трагедия случилась в сентябре 2023 года в одной из квартир на улице Чехова. Пара выпивала дома, но в какой-то момент застолье закончилось ссорой. Женщина схватила нож и ударила в грудь возлюбленного. От травмы 48-летний мужчина скончался.Испугавшись, горожанка вызвала полицию. По ее словам, она обнаружила сожителя без признаков жизни, не упомянув о ранении.В отношении 52-летней ростовчанки возбудили уголовное дело. Как сообщили в СУ СКР по Ростовской области, во время расследования женщина находилась под стражей. Суд приговорил ее к шести годам колонии общего режима.— Приговор не вступил в законную силу, — уточнили в региональной прокуратуре.