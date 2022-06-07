Ростовский областной суд оставил без изменений приговор отравителю на заводе Бериева
В Таганроге защита инженера, который отравил коллег таллием, не смогла обжаловать приговор. О решении апелляционной инстанции Ростовского областного суда стало известно 9 июня.
Адвокат Владислава Шульги обратился в суд с жалобой еще в ноябре 2021 года. Ждать решения пришлось больше полугода, а результат неутешительный: приговор оставили прежним.
Ранее Rostov.ru рассказывал о громком деле на заводе Бериева. Следствие считает, что 40-летний инженер конструкторского бюро отравил более 30 коллег. Он добавил высокотоксичный яд таллий в бутылки с водой для кулера. В итоге десятки человек отравились, а некоторые даже попали в больницу в тяжелом состоянии.
В следствии пришли к выводу, что воду мужчина отравил из мести обидчику. Однако такой способ кажется очень уж странным - рисковать здоровьем всего коллектива ради мести одному человеку. Нужно быть каким-то невообразимым злодеем, чтобы пойти на подобное преступление.
Изначально Владислав давал признательные показания, но позже отказался от них. По словам горожанина, он писал явку с повинной под диктовку правоохранителей и находился в тот момент в состоянии «психологического шока».
С тех пор Владислав Шульга по-прежнему настаивает на своей непричастности к ЧП и называет дело сфабрикованным. Суд признал его виновным и отправил на восемь лет в колонию общего режима. По информации объединенной пресс-службы судов Ростовской области, адвокат пытался обжаловать решение, но не смог.