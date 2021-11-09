В Таганроге адвокат отравившего коллег инженера обжалует приговор

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В Таганроге защита инженера, который отравил коллег таллием, решила обжаловать приговор.Адвокат Владислава Шульги 10 ноября обратился в суд с апелляцией. После рассмотрения жалобы судом станет понятно, будет ли она принята, либо приговор останется неизменным.Следствие считает, что 39-летний инженер конструкторского бюро Владислав Шульга отравил более 30 своих коллег. Он добавил высокотоксичный яд таллий в 19-литровые бутылки с водой, из которых пили его коллеги. Некоторые из потерпевших даже попали в больницу.В объединенной пресс-службе судов Ростовской области сообщают, что Владислав настаивает на своей непричастности к отравлению. Но улики говорят об обратном. Таганрогский городской суд назначил инженеру наказание в виде восьми лет колонии общего режима.