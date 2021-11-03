Таганрогский отравитель на заводе Бериева получил восемь лет колонии
В Таганроге вынесли приговор инженеру завода Бериева, отравившего коллег. Решение суда озвучили 8 ноября, сообщили в прокуратуре Ростовской области.
Вопиющий случай произошел несколько лет назад - в 2017 году. В ноябре на ТАНТК имен Бериева случилось массовое отравление сотрудников. В результате пострадали 34 человека. У пострадавших выпали волосы, появились боли в органах брюшной полости, тошнота. Сильнее всех пострадал инженер конструкторского бюро Константин Колесников — он практически потерял зрение и возможность передвигаться. У всех пострадавших в крови обнаружили таллий (прим. - высокотоксичный тяжелый металл).
По факту массового отравления возбудили уголовное дело, а через несколько месяцев задержали и главного подозреваемого - Владислава Шульгу. По версии следствия, он из-за мести обидчику подсыпал таллий в кулер с водой.
Вскоре обвиняемый дал признательные показания. Однако позже от них отказался, заявив, что явку с повинной написал под диктовку сотрудников правоохранительных органов, находясь в состоянии «психологического шока». Сейчас Шульга отрицает свою причастность к отравлению коллег и называет дело в отношении него сфабрикованным.
Владислав Шульга не признал свою вину и просил суд оправдать его. Прокурор же требовал лишить его свободы на восемь лет колонии общего режима.
Суд признал доказательства достаточными и удовлетворил требование стороны обвинения. Владислава Шульгу приговорили к восьми годам колонии.