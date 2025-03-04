Ростовский колледж искусств получит капитальный ремонт на 1,2 миллиарда рублей
Ростовский колледж искусств ждет масштабное обновление стоимостью 1,2 миллиарда рублей. Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, подрядчик должен выполнить целый комплекс работ.
Проект капитального ремонта, строительно-монтажные работы и замена наружного электрооборудования должны завершиться к ноябрю 2027 года.
Контракт с победителем тендера будет заключен на сумму 1,2 миллиарда рублей. Финансирование осуществляется за счет областных субсидий в рамках программы «Развитие культуры и туризма».
Учебное заведение, расположенное по адресу: переулок Семашко, 132/141б, включает несколько зданий. В рамках ремонта будут затронуты основные помещения, обозначенные литерами А, А1, А2, А3, А5, А6 и А9.
Ростовский колледж искусств имеет богатую историю, начавшуюся с переезда из старого здания в новое на Большой Садовой улице в 1969 году. В годы Второй мировой войны здание было уничтожено, вместе с ним погибли ценные музыкальные архивы, библиотека и инструменты. С 1943 года училище временно располагалось на улице Пушкинской, 95, а затем переехало в дом актера на улице Горького.