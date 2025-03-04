Ростовский колледж искусств получит капитальный ремонт на 1,2 миллиарда рублей

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Ростовский колледж искусств ждет масштабное обновление стоимостью 1,2 миллиарда рублей. Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, подрядчик должен выполнить целый комплекс работ.Проект капитального ремонта, строительно-монтажные работы и замена наружного электрооборудования должны завершиться к ноябрю 2027 года.Контракт с победителем тендера будет заключен на сумму 1,2 миллиарда рублей. Финансирование осуществляется за счет областных субсидий в рамках программы «Развитие культуры и туризма».Учебное заведение, расположенное по адресу: переулок Семашко, 132/141б, включает несколько зданий. В рамках ремонта будут затронуты основные помещения, обозначенные литерами А, А1, А2, А3, А5, А6 и А9.Ростовский колледж искусств имеет богатую историю, начавшуюся с переезда из старого здания в новое на Большой Садовой улице в 1969 году. В годы Второй мировой войны здание было уничтожено, вместе с ним погибли ценные музыкальные архивы, библиотека и инструменты. С 1943 года училище временно располагалось на улице Пушкинской, 95, а затем переехало в дом актера на улице Горького.