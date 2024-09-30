В Ростовской области капитально отремонтируют казачье училище за 1,3 миллиарда рублей

Фото: ростов.ру

В Ростовской области на капитальный ремонт казачьего училища выделят 1,3 миллиарда рублей. Работы будут проведены в филиале ГБОУ РО «Белокалитвинский Матвей Платов казачий кадетский корпус» – «Мариинская гимназия» в поселке Шолоховский Белокалитвинского района.Информация о проекте появилась на сайте госзакупок 29 сентября. Заказчиком работ выступает Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.Подрядчик должен будет выполнить строительно-монтажные работы. Согласно утвержденному графику, строительство нового учебного корпуса должно быть завершено до конца декабря 2025 года.Работы начнутся с устройства фундаментов и возведения несущих конструкций. Завершением строительства будет считаться день получения заключения государственного строительного надзора о соответствии требованиям. Финансирование проекта осуществляется за счет средств бюджета Ростовской области.