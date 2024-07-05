Ростовский каскадёр прыгнул с двух движущихся машин одновременно

Фото: соцсети Евгений Чеботарев

5 июля в социальных сетях Евгений Чеботарев, ростовский каскадер, опубликовал видео, на котором он совершает свой 109-й трюк.На видео молодой человек прыгает с двух автомобилей, движущихся на высокой скорости. Затем он удачно приземляется в открытую легковою машину, которая также быстро едет.К счастью, всё прошло по плану, и Евгений в очередной раз продемонстрировал своё мастерство.Однако не всегда удача была на стороне каскадера. В конце февраля он получил травму при выполнении трюка. Зацепившись ногами за крышу автомобиля, он упал на асфальт. Во время падения он ударился лицом и получил травмы. Потребовалась медицинская помощь.