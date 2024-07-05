Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Ростовский каскадёр прыгнул с двух движущихся машин одновременно

Ростовский каскадёр прыгнул с двух движущихся машин одновременно
5 июля в социальных сетях Евгений Чеботарев, ростовский каскадер, опубликовал видео, на котором он совершает свой 109-й трюк.

На видео молодой человек прыгает с двух автомобилей, движущихся на высокой скорости. Затем он удачно приземляется в открытую легковою машину, которая также быстро едет.

К счастью, всё прошло по плану, и Евгений в очередной раз продемонстрировал своё мастерство.

Однако не всегда удача была на стороне каскадера. В конце февраля он получил травму при выполнении трюка. Зацепившись ногами за крышу автомобиля, он упал на асфальт. Во время падения он ударился лицом и получил травмы. Потребовалась медицинская помощь.
Фото: соцсети Евгений Чеботарев
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.