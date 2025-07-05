За июнь в Ростовской области без вести пропал 91 человек

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В Ростовской области в течение июня текущего года было зарегистрировано исчезновение 91 человека, о чем проинформировали редакцию Donday представители поисково-спасательной организации «ЛизаАлерт».Согласно информации, предоставленной ПСО, за указанный период времени добровольцам удалось обнаружить 48 человек в удовлетворительном состоянии. Поисковые мероприятия в отношении 17 человек все еще ведутся. К несчастью, судьба пятерых оказалась трагичной – они были найдены мертвыми."Семь человек были доставлены к месту проживания", – уточнили волонтеры. - Информация об исчезновении восьми граждан не подтвердилась. Также была установлена личность одного человека".