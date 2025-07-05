Полузащитник ФК «Ростов» Даниил Уткин сожалеет о том, что покинул «Краснодар»

Фото: ФК Ростов

Игрок футбольного клуба «Ростов» Даниил Уткин сожалеет о том, что покинул «Краснодар». Молодой футболист считает, что ему стоило быть более сдержанным в своих амбициях.Полузащитник вместе с командой из Краснодара добился успеха в молодёжном первенстве России, став первым в истории академии. После этого футболисты перешли в основной состав, и это вызвало у них некоторое искажённое восприятие реальности.«Сейчас, анализируя свои эмоции и чувства, я понимаю, что вряд ли мог поступить иначе. Сейчас я осознаю, что мне нужно было немного подождать,— говорит Даниил Уткин в интервью «Спорт 24».Напомним, что футболист, занимающий позицию полузащитника, вернулся в команду из Ростова-на-Дону после того, как провёл год в аренде в «Балтике». До этого он также играл на правах аренды в «Ахмате».